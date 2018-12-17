طائرة روسية أقلت البشير الى دمشق!

كتب امير فتحي في الاثنين 17 ديسمبر 2018 02:08 صباحاً -

الاسد يستقبل البشير فاجأ الرئيس السوداني الأوساط السياسية والإعلامية عندما زار دمشق كأول زعيم عربي يزور سوريا منذ اندلاع الأزمة قبل ثماني سنوات. واللافت أن البشير وصل إلى مطار دمشق على متن طالرة ركاب روسية وليس على متن الطائرة الرئاسية السودانية. وبحسب مراقبين ربما الطائرة الروسية تكون دليلًا على وساطة من موسكو لحصول هذه الزيارة التي كسرت جمودًا عربيًا في التعاطي مع دمشق ومقاطعة النظام بشكل شبه تام من معظم الحكومات العربية.

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