عبير صبري في لقطة رومانسية ولاميتا فرنجية بإطلالة جريئة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمد مجدي:

يحرص نجوم الفن على مشاركة جمهورهم على مواقع التواصل لحظاتهم المميزة. الخليج 365 يعرض لكم 10 من لقطات نجوم الفن في 24 ساعة:

رنا سماحة

نشرت المطربة رنا سماحة صورة لها من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة. وقد حازت الصورة على إعجاب الجمهور.

إيمي طلعت زكريا

نشرت الفنانة إيمي طلعت ابنة الفنان طلعت زكريا صورة جديدة لها، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة. وقد حازت الصورة على إعجاب الجمهور.

مادلين مطر

نشرت الفنانة مادلين مطر صورة جديدة لها، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة وميزة. وقد حازت الصورة على إعجاب جمهورها.

عبير صبري

نشرت الفنانة عبير صبري صورة جديدة لها، عبر حسابها على "إنستجرام"، أظهرتها في لقطة رومانسية رفقة زوجها. ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

هنادي مهني

نشرت الفنانة هنادي مهنى ابنة الموسيقار هاني مهنى صورة جديدة لها، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة. وقد حازت الصورة على إعجاب الجمهور.

ناردين فرج

نشرت الفنانة ناردين فرج صورة جديدة لها، عبر صفحتها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس رياضية، تمارس بعض التمارين.

علا الفارس

نشرت الإعلامية علا الفارس صورة جديدة لها، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة ومميزة، أثناء تواجدها في الصين. وقد حازت الصورة على إعجاب جمهورها.

أمل بشوشة

نشرت الفنانة أمل بشوشة صورة جديدة لها، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة وجذابة. وقد حازت الصورة على إعجاب الجمهور.

لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة لها من أحدث جلسة تصوير لها، ظهرت فيها بإطلالة جريئة، مرتدية فستانًا نبيتي اللون. وقد حازت الصورة على إعجاب الجمهور.

دعاء فاروق

نشرت الإعلامية دعاء فاروق صورة جديدة لها، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة ومميزة، مرتدية ملابس شتوية. وقد حازت الصورة على إعجاب جمهورها.​