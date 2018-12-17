محمد اسماعيل - القاهرة - نشر موقع الخليج 365، أمس الأحد، عددًا من الأخبار الفنية المتعلقة بأحمد سعد، درة بوشوشة، رانيا يوسف، وحيد حامد، لطيفة، كمال أبو رية، عهدي صادق، وغيرهم. إليكم تفاصيل ما تم نشره:

شكرا لقرائتكم خبر عن النشرة الفنية| رانيا يوسف بالقفطان المغربي وأبو رية يعتذر عن مسلسل السقا الجديد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .