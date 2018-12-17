بالصور- ديانا حداد من الجيم: "تقدروا تعملوا رياضة لو مشي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أعلنت الفنانة ديانا حداد عبر تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على تويتر، عودتها إلى الجيم وممارسة الرياضة.

ونشرت ديانا في تغريدتها عددا من الصور، وعلقت عليها قائلة: "اليوم رجعت للرياضة صار لي 3 أسابيع تقريباً مشغولة وملتهية شوي، أفضل شئ للجسم وللنفسية وللقلب والدماغ الرياضة، حاولوا قد ما تقدروا تعملوا رياضة ولو مشي كل يوم من 20 إلى 30 دقيقة وشوفوا كيف رح تتغير كثير أشياء بحياتكم".

وتحرص ديانا حداد على التواصل مع جمهورها بنشر عدد من الصور والفيديوهات لحياتها الشخصية والعملية عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تلقي اعجاب الالاف من متابعيها.