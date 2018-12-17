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شاهد.. أيام قرطاج المسرحية تكرم عبد الرحمن أبو زهرة في حفل الختام

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عبد الرحمن أبو زهرة
كتب - أحمد أيوب:

شهد حفل ختام الدورة العشرين من أيام قرطاج المسرحية تكريم الممثل الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، وسط تصفيق كبير من الحضور.

 

وكرم المهرجان أيضًا الفنانة التونسية الكبيرة منى نور الدين والناقد الكبير الدكتور حسن المنيعي من

المغرب والفنان الدكتور سامي عبد الحميد من العراق والفنان غنام غنام من الأردن.

 

يذكر أن عبد الرحمن أبو زهرة من مواليد 8 مارس 1934 وتخرج في معهد

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الفنون المسرحية عام 1958 بعد حصوله على بكالوريوس المعهد ثم عمل موظفًا في وزارة الحربية ثم عين ممثلًا في المسرح القومي عام 1959 وكان أول عمل مسرحي له مسرحية "عودة الشباب " لتوفيق الحكيم، تم تكريمه في المهرجان الوطني الثالث للمسرح المحترف بالجزائر في مايو 2008.

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