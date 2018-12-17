شاهد.. أيام قرطاج المسرحية تكرم عبد الرحمن أبو زهرة في حفل الختام

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عبد الرحمن أبو زهرةكتب - أحمد أيوب:
شهد حفل ختام الدورة العشرين من أيام قرطاج المسرحية تكريم الممثل الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، وسط تصفيق كبير من الحضور.
وكرم المهرجان أيضًا الفنانة التونسية الكبيرة منى نور الدين والناقد الكبير الدكتور حسن المنيعي منالمغرب والفنان الدكتور سامي عبد الحميد من العراق والفنان غنام غنام من الأردن.
يذكر أن عبد الرحمن أبو زهرة من مواليد 8 مارس 1934 وتخرج في معهد
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