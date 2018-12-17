مجدي الهواري يزيح الستار عن بوستر مسرحية هنيدي الجديدة

هنيدي

كتب - أحمد أيوب:

نشر المخرج مجدي الهواري، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، البوستر الدعائي لمسرحيته الجديدة "3 أيام في الساحل"، وعلق

قائلا: "يا مسهل، مسرحية 3 أيام في الساحل"، ومن المقرر بدء عرض المسرحية يوم 10يناير 2019.

يذكر أن مسرحية "3 أيام في الساحل" بطولة محمد هنيدي، بيومي فؤاد، ندى موسى، أحمد فتحي، محمد ثروت، محمد محمود، ومن تأليف أحمد عبدالله، وإخراج مجدي الهواري.