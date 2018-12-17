مصطفي خاطر يهنئ محمد السبكي بعيد ميلاده

مصطفي خاطر كتب - أحمد أيوب: هنأ الفنان مصطفي خاطر، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، المنتج محمد السبكي بعيد ميلاده، قائلاً:" كل سنة وانت طيب ياعم محمد ويارب السنادي تحقق اللي حققته السنة اللي فاتت واللي قبلها". ياعم محمد ويارب السنادي تحقق اللي حققته السنة اللي فاتت واللي قبلها". يذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى خاطر مسلسل "ربع رومي" الذي عُرض رمضان الماضي، وحقق نجاحا كبيرا.

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