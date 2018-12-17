راندا البحيري تخطف الأنظار بـ "الثلج" في أحدث جلسة تصوير

راندا البحيري

نشرت النجمة راندا البحيري، صورة لها في الثلج، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و الصورة ضمن أحدث جلسة تصوير خضعت لها في دبي بالإمارات.

يذكر أن النجمة راندا البحيري تشارك في بطولة فيلم جديد

بعنوان "أسوار عالية" و من المقرر عرضه خلال الفترة القادمة بعد مشاركته في عدد من المهرجانات الدولية هو من بطولة رانيا يوسف، و أنتصار، و أحمد العوضي، و من إخراجهشام العيسوي و تأليف أمل عفيفي، كما تتبع أحداث الفيلم مسارات اجتماعية مختلفة داخل المجتمع المصري، متناولة العلاقات المتشابكة بين الطبقات الاجتماعية المختلفة، كما يعرِج على تجارة المخدرات وآثارها السلبية في المجتمع والناس.