شاهد.. خطوبة طفلين مصريين تثير موجة من الغضب

كتب امير فتحي في الاثنين 17 ديسمبر 2018 12:49 صباحاً -
شهدت مصر واقعة جديدة لخطوبة طفلين لا يتجاوز عمرها الـ 14 عاما وذلك رغم التحذيرات المتكررة من زواج القاصرات.
وأقيم في مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ بدلتا مصر مساء السبت حفل خطوبة طفلين يبلغان من العمر 14 عاما، ومازالا يدرسان بالصف الثاني الإعدادي، وتداولت على نطاق واسع صور الخطوبة وفيديو لها على مواقع التواصل.
وأثارت الخطوبة غضبا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الذين طالبوا بضرورة محاسبة أولياء أمور الطفلين، ومعاقبتهما وفقا للقانون، خاصة أن الطفلين مازالا صغيرا السن ولا يدركان ما يفعلانه، أو يقدران مسؤوليات الزواج والارتباط .
يأتي ذلك بعد أيام قليلة من صدور تقرير رسمي من الجهاز المركزي للإحصاء كشف أن عدد الأطفال أقل من 18 عاماً في مصر بلغ 39 مليون طفل، بينهم 117 ألفاً متزوجون ومطلقون.
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