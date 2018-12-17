شاهد… نائب لبناني لاعلامية: “جربي رجوليتي بما يرضي الله”!

كتب امير فتحي في الاثنين 17 ديسمبر 2018 12:49 صباحاً -

النائب وليد البعريني

هاجم وليد البعريني، النائب في البرلمان اللبناني، الاعلامية مريم البسام بعد انتقاد كانت قد وجهته له منذ ايام.

وتوجه البعريني الى البسام دون ان يسميها قائلا “هناك إعلامية للأسف بتحكي بالرجولة، أتمنى ان تجربنا بالرجولة في مكان ما، انا جاهز، وهذه الاعلامية حرام ان تكون تحت سقف اعلامي”.

واكمل البعريني هجومه “إذا بتحب تجرب الرجولة بما يرضي الله فانا جاهز لكي تعرف معنى الرجولة”.