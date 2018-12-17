رانيا يوسف بالقفطان المغربي… في ثالث جلسة تصوير بعد ازمة الفستان!

كتب امير فتحي في الاثنين 17 ديسمبر 2018 12:49 صباحاً -

رانيا يوسف

خضعت الفنانة المصرية رانيا يوسف، لجلسة تصوير جديدة، هي الثالثة لها بعد ازمة الفستان الاخيرة.

وارتدت رانيا يوسف، فستانا يشبه القفطان المغربى، وارتدت الفستان من اللون البرتقالى، وملحق به غطاء للرأس، فى ظهور هو الثالث لها بعد أزمة فستانها الأسود بمهرجان القاهرة السينمائى.

هذا ويلاحظ ان رانيا يوسف تنشط بشكل كبير اعلاميا بعد ازمة الفستان الذي ظهرت به خلال ختام مهرجان القاهرة السينمائي حيث ظهرت على أغلفة العديد من المجلات وخضعت لثلاثة جلسات تصوير في فترة قصيرة نسبيا.