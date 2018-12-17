رويدا عطية تستعيد رشاقتها وتنشر صورة تجمعها بمولودها لأول مرة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نجحت الفنانة السورية رويدا عطية في استعادة رشاقتها بعد حوالي شهر على وضعها لمولودها الأول «زين».

رويدا استعرضت قوامها بصورة جديدة، ظهرت فيها ترتدي ملابس رياضية سوداء، وهي اللقطة التي ابهرت متابعيها، وخاصة من الفتيات اللاتي اعربن عن اعجابهن بإرداة الفنانة التي نجحت في فقد وزنها الزائد بعد الحمل والولادة في وقت قياسي.

المفاجأة كانت الصورة التي نشرتها المطربة السورية مع ابنها لأول مرة، وعلى الرغم من أنها حرصت على اخفاء ملامح وجهه، اثلجت الصورة فانز رويدا، متمنيين لابنها الصحة والسلامة، كما اعرب اغلبهم عن أمنيته في رؤيته كاملاً، متوقعين أن يكون أقرب شبهاً لوالده.

يُذكر أن رويدا عطية اعلنت مؤخراً زواجها من رجل اعمال مغترب لبناني استرالي، رفضت الكشف عن هويته، وذلك بعد دخولها في الشهر الرابع من حملها.

من ناحية أخرى، تستعد رويدا عطية لإحياء أول حفل غنائي لها بعد الولادة، وذلك بمناسبة رأس السنة بأحد فنادق العاصمة الأردنية عمان، بمشاركة النجم اللبناني عاصي الحلاني.