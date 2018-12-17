إلهام شاهين تقود نجمات الفن في المشاركة باحتفالات الكنيسة المصرية بالكريسماس.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

شارك عدد من نجوم الفن والمجتمع في مصر بحفل ترانيم الميلاد الذي أقامه كورال كنيسة سان جوزيف بقيادة الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي احتفالا بالكريسماس.

وشارك في الحفل من نجوم الفن إلهام شاهين، وشيرين، ونور اللبنانية، وهالة صدقي، ولقاء الخميسي، ونهال عنبر.

كما حضر أيضا السيناريست سيد فؤاد، ووفاء سالم، ومدير التصوير كمال عبدالعزيز، ومدحت تيخه، ونهال عنبر.

وليست هذه المرة الأولى التي تشارك فيها إلهام شاهين، في احتفالات رأس السنة داخل الكنيسة، فكل عام تشارك صديقتها الفنانة هالة صدقي، في الاحتفال.

كما تشارك الفنانة هالة صدقي، في أغلب الاحتفالات والأعياد الإسلامية برفقة إلهام شاهين، وعدد من أصدقائها.