شورت ياسمين رئيس المثير يستعيد جدل فستان رانيا يوسف.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

سببت الفنانة المصرية ياسمين رئيس حالة من الغضب بين الجمهور بسبب طلة حديثة لها ظهرت بها على حسابها الخاص.

ياسمين ظهرت في الصورة وهي ترتدي شورت قصير جدا، وبلوزة، بينما تلقت عدد كبير من التعليقات السلبية بسبب ارتدائها الشورت، ووصفوا طلتها بالجريئة، وربطوا بين طلتها وبين فستان الفنانة رانيا يوسف، واتهموها باستفزاز الجمهور.

الفنانة المصرية أطلت على الفانز بشعرها القصير وبلونه المائل للأحمر، ولم يحب الجمهور هذا اللوك عليه، رغم ظهورها به من قبل في مهرجان القاهرة السينمائي.

ياسمين غيرت من لون شعرها وذلك من أجل دورها في فيلم «لص بغداد»، مع الفنان محمد عادل إمام، صلاح عبدالله، وأكدت الفنانة أنها سعيدة جدا بهذا الدور وتعتبره خطوة هامة في تاريخها الفني.

الفنانة الشابة نفت أيضا تصويرها مسلسل «حب في اللوكيشن»، للسباق الرمضاني المقبل، وأكدت أنها ستتغيب عن دراما رمضان.

ياسمين رئيس كان آخر أعمالها في الدراما مسلسل «أنا شهيرة أنا الخان»، مع الفنان أحمد فهمي وحققت النجاح بجزأيه الأول والثاني.