ميار الببلاوي تعيش أجواء الكريسماس بسهرة خاصة مع زوجها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المحجبة والمذيعة ميار الببلاوي جمهورها في صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

ميار ظهرت في الصور برفقة زوجها وائل عباس، حيث عكست الصور استمتاعهما بسهرة خاصة، مع اقتراب أعياد الكريسماس، وعلقت ميار وكتبت: «شريك حياتي كل سنة وانت كل حياتي».

الجمهور لاحظ أيضا من خلال الصور تخلي ميار عن حجابها التقليدي واستبداله ببونيه، وتلقت عدد كبير من تعليقات جمهورها الذي تمنت لها السعادة مع زوجها.

يٌذكر أن ميار الببلاوي تزوجت من ضابط الشرطة منذ سنوات، وذلك بعد 3 زيجات فاشلة انتهت بالطلاق، بينما لديها ابن واحد من زوجها الأول اسمه محمد.

ميار ذكرت من قبل إنها كانت تسئ اختيار شريك حياتها، كما أنها تتعرض للحسد باستمرار، ولم تشعر أنها سعيدة إلا عندما تزوجت من وائل عباس ووصفته بأنه يحمل كل معاني الرجولة.

الفنانة المحجبة ظهرت مع نجلها محمد في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دوته الـ 40، وبدا نجلها شابا وسيما، ووجهت ميار له رسالة الشكر لوقوفه معها ودعمها في هذا اليوم.