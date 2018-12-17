أحلام تعد جمهورها السعودي بـ ٦ حفلات كبيرة

متابعة بتجــــــــــــــرد: أطلّت النجمة الإماراتية أحلام بفيديو حصري نشره مدير أعمالها الاستاذ نائف اليوسف على هامش أحد أضخم حفلات الزفاف في المملكة العربية السعودية ووجهت رسالة خاصة إلى جمهورها.

وأشارت أحلام في الفيديو إلى أنه يتم حاليًا التحضير ل ـ٦ حفلات كبيرة ستحييها في المملكة العربية السعودية، ووعدت محبّيها بأن هذه الحفلات ستكون على أعلى المستويات من حيث التجهيزات والتنظيم.

ومن المقرر أن تعلن أحلام عن تفاصيل حفلاتها في المملكة العربية السعودية خلال الفترة القريبة المقبلة.

على صعيد آخر، تحصد أحلام خلال الفترة الراهنة نجاح أغنيتها الجديدة “إحلف” التي طرحتها مؤخرًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى وقناتها الشخصية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.