متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - في رد عملي على بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين سخروا من وزنه الزائد الذي ظهر به في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، نشر الفنان عمرو يوسف على حسابه الخاص في "إنستجرام" صورة له من داخل إحدى صالات الجيم في محاول منه لإنقاص وزنه والعودة إلى وزنه المثالي.
وكان عمرو قد ظهر في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي وقد انتفخت خدوده بشكل واضح وظهرت عليه زيادة ملحوظة في الوزن مما دفع عددا كبيراً من متابعيه ومرتادي مواقع التواصل إلى انتقاده والسخرية من وزنه الزائد.
يوسف يصور حالياً فيلمه "حملة فرعون" مع محمد ممدوح وأحمد داوود وأحمد مالك ومحمد الشرنوبي، كما يستعد للدخول إلى الاستديو لتصوير الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق"، وكان آخر أعماله مسلسل "طايع" الذي عرض رمضان الماضي.
شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل عمرو يوسف بعد ظهوره بوزن زائد؟ على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مجلة الجمال وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مجلة الجمال ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .