أول تعليق من محمد إمام بعد نجاته من حادث خطير

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - طمأن الفنان المصري محمد إمام جمهوره ومتابعيه على صحته بعد الحادث الذي تعرض له أثناء تصوير أحد المشاهد في فيلم "لص بغداد".

إمام نشر على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي رسالة إلى جمهوره قال فيها: "الحمدلله على كل شيء، حادثة موتوسيكل جامدة أثناء تنفيذ حركة خطرة في فيلم لص بغداد بس ربنا ستر، انا كويس الحمدلله"

وأضاف: "شوية كدمات على جروح، بس مصمم المطاردات الأجنبي كان في حالة صعبه جداً، وبدأ يتحسن النهاردة الحمدلله، شكراً لجمهوري وزمايلي وأصدقائي اللي حبوا يطمنوا عليا، شكراً على كل الحب ده، عمر الشقي بقي ماحدش بياكلها بالساهل"، ليتلقى آلاف التعليقات التي تطمئن على صحته وتتمنى له السلامة.