تامر حسني يسجّل صوته على شخصية "بيتر باركر"

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - انتهى الفنان تامر حسني، من وضع صوته على شخصية “بيتر باركر”، ضمن فيلم التحريك العالمي “سبايدرمان إنتو ذا سبايدر فيرس”.

ويشارك في تسجيل شخصيات الفيلم باللغة العربية، المخرج والممثل الإماراتى عبدالله الجنيبي، الذي يجسد شخصية "كنغ بن"، الرأس الإجرامي المدبّر للأحداث المثيرة التي تشهدها المدينة، محمد هاني وهشام الشاذلي من مصر، وتالة طرقان من سوريا.

النسخة الأجنبية من الفيلم، تضم مجموعة من النجوم، منهم: بيف شرايبر، جيك جونسون، ماهر شالا علي، ونيكولاس كيدج.

ويعيش تامر حالة من السعادة بعد اختياره للمشاركة في النسخة العربية، لأنه يحبّ شخصية “سبايدرمان”، ولأن العمل يخاطب الأطفال والكبار معاً، مؤكداً أن رغم مروره بالتجربة للمرة الأولى، لم تكن صعبة، بل على العكس كانت ممتعة.

وعن قصة الفيلم، يقول المخرج راني الخطيب: "فيلم "إنتو ذا سبايدر فيرس" تجتمع فيه شخصيات سبايدرمان من عوالم موازية بقيادة بيتر باركر، لمحاربة قوى الشر المتمثلة في كنغ بن، وتتلخص رسالة الفيلم في أهمية التحدي في الحياة، وعدم اقتصار البطولة على الخارقين، ففي إمكان أي إنسان أن يصبح بطلاً إذا امتلك العزيمة والرغبة الكافية".

‎الفيلم تقرر طرحه في كل دور السينما العربية والعالمية، في 13ديسمبر المقبل، وهو من إخراج راني الخطيب، والسيناريو من إعداد وتنفيذ شركة "رصاص"، وهو إنتاج مشترك بين شركات كولومبيا وسوني وأمبير وديزني، وتولت شركة مارفل تنفيذ الشخصيات.