جينيفر لوبيز تطلق خط مستحضرات للعناية بالبشرة فى 2019

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - تعرف النجمة العالمية جنيفر لوبيز بأنها واحدة من أهم أيقونات الجمال في العالم، وتداولت المواقع الفنية الشهيرة خبر إطلاق النجمة البالغة من العمر 49 عامًا خط مستحضرات للعناية بالبشرة خلال عام 2019، وهو المشروع الذي عملت عليه لوبيز لفترة طويلة .

يذكر أن جنيفر لوبيز تمتلك شعبية كبيرة بشتى أنحاء العالم، وقدمت عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية الناجحة منذ ظهورها الأول على الساحة عام 1986 حتى الآن، ومن أشهر أعمالها الغنائية "jenny from the block" و " amor amor amor" " و" love don't cost a thing " و " goin' in " وغيرهم .