شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار يكشف موقفه من المشاركة فى دراما رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان إياد نصار لـ"الخليج 365"، أنه حتى الأن لم يحسم مشاركته فى موسم دراما رمضان المقبل رغم العروض التى تلقاها مؤخراً، ولكنه لم يقرر حتى الآن، مشيراً إلى انه متعاقد مع احدى شركات الانتاج على تقديم مشروع من العام الماضى، ويتوقف على السيناريو الأنسب له حتى يظهر كما اعتاد الجمهور عليه فى أعماله الماضية.

وأضاف نصار من نأحية أخرى أنه يواصل تصوير مشاهده فى فيلم "الممر"، موضحاً أنه أوشك على الإنتهاء من تصويره مع المخرج شريف عرفة والنجم أحمد عز ويشارك في بطولته هند صبري ومحمد فراج وأحمد صلاح حسني ومحمد الشرنوبي وأسماء ابو اليزيد وأمير صلاح الدين.

يشار إلى أن إياد نصار عرض له مؤخراً فيلم "تراب الماس" مع أسر ياسين وماجد الكدواني ومنة شلبي ومحمد ممدوح وشيرين رضا وأحمد كمال وصابرين وعدد آخرمن النجوم وسيناريو وحوار أحمد مراد وإخراج مروان حامد إخراج مروان حامد.