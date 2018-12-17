شكرا لقرائتكم خبر عن 2018 عام "الخناقات".. عراك نيكى ميناج مع كاردى بى وترافيس سكوت الأشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قارب عام 2018 على الانتهاء، ومنذ مطلعه شهد العديد من الوعكات والعراكات من جانب مشاهير العالم العظماء، ولم يتخيل أى من محبيهم أن هذا من الممكن حدوثه خاصة أنهم أصحاب سمعة كبيرة، لذلك تعرف على أشهر العراكات بهذا العام.



نيكى ميناج وكاردى بى

1.نيكى ميناج وكاردى بى

بدأ العراك عندما اجتمع ثنائى المطربتين فى إحدى الحفلات بمدينة نيويورك عندما علمت كاردى بى أن نيكى ميناج تقذف بالكلمات غير اللائقة وتسب عائلتها، الأمر الذى جعل كاردى بى تخلع حذاءها الكعب العال وتلقيه على رأس نيكى ميناج، لم يكن أحد يعلم السبب ولكن كاردى بى صرحت به على حسابها الشخصى "إنستجرام"، ولكن نيكى اختارت ألا ترد عليها لتبقى فى الصورة الجيدة أمام جمهورها.



نيكى ميناج وترافيس سكوت

2.نيكى ميناج وترافيس سكوت

بدأت المشادة عندما طرح المطرب ترافيس ألبوما جديدا بشهر أغسطس الماضى، بعدها لجأت كايلى جينير حبيبة ترافيس إلى وضع اللينك الخاص بالألبوم على حسابها الخاص "إنستجرام" وكتبت إنه "رقم 1 فى العالم"، بعد صدور الألبوم بأسبوع فقط، طرحت نيكى ميناج ألبوم جديد لها "Queen" وعندًا فى كايلى جينير كتبت أن هذا الألبوم رقم واحد ولا أحد استطاع منافسته وشكرت جمهورها، وبعدها بقليل تقابلا الثلاثة منهم فى توزيع جوائز MTV music awards وكان من المفترض الجلوس بجانب بعضهم البعض ولكن أجبرت كايلى حبيبها بتغيير المقاعد والجلوس بعيدًا عن نيكى، الأمر الذى جعل نيكى فى وضع حرج أمام إدارة الحفل.



ميجان ماركل وأبيها وأختها

3.ميجان ماركل وأبيها وأختها

كانت من أشهر وأغرب المشادات فى تاريخ العائلة المالكة، حيث حددت ميجان ماركل موعدًا للزواج من الأمير هارى، الأمر الذى جعل أختها الكبرى "سامنتا" تصفها بأفظع الصفات مثل أنها نرجسية، تفضل الشهرة وليس الحب، وأخيرًا "دوقة الهراء"، ولم تكن فقط التى اتخذت هذا الموقف العدائى بل أيضًا والدها رفض حضور حفل الزفاف الملكى وكان السبب الظاهرى إنه يجرى عملية بالقلب وهذا جعل ميجان ماركل لم تصرح لوالدها بأنها تنتظر مولود لها عندما علمت بحملها، وحينها قال والدها إنه علم بالأمر كبقية العالم وأن ابنته المقربة له لم تقل له ذلك، وكان هذا بأكمله بمثل فضيحة كبرى وصدمة للعالم أجمعه.



ديمى لوفاتو وجوميز ايجى ازيليا وسيلينا جوميز

4. ديمى لوفاتو وسيلينا جوميز وايجى ازيليا

بدأ الأمر بعد خروج ديملى لوفاتو من مصحة العلاج من الإدمان، حيث قررت حذف العديد من أصدقائها من مواقع التواصل الاجتماعى وهم نيك جوناس، المطربة ايجى ازيليا والمطربة سيلينا جوميز، لم تصرح عن الأسباب ولكن من المتعقد أن يكون لسبب أنها تحدثت عن إدمان الفنانة ديمى لوفاتو عبر الفضائيات فى عدم وجودها، حيث قالت سيلينا جوميز إنها علمت بأمر وجود ديمى فى المستشفى بسبب تعاطى المخدرات ولكنها لم تصرح بالأمر حتى تعلن ديمى عن هذا بنفسها وأنها تعرفها منذ الصغر، أما عن المطربة ايجى ازيليا، فقالت لأحد البرامج أنها علمت عن الأمر عن طريق صديق ورأت أنه شىء خاص بديمى وأنها خشت أن يتسرب أى أخبار حينها، وهذا أغضب سيلينا كثيراً، وحتى الآن لا يوجد سبب مقنع وراء قرار ديمى لوفاتو لعدم متابعة الفنان نيك جوناس.