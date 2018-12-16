بالفيديو.. يسرا تكشف عن أهم التواريخ الفاصلة بحياتها

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تتحدث الفنانة يسرا في برنامج "عرب وود"، المذاع على شاشة روتانا سينما، عن مجموعة من أهم التواريخ بالنسبة لها، مثل تاريخ حصولها على أول بطولةسينمائية، والنجاح الساحق لأحد أفلامها مع الفنان عادل إمام، وتاريخ تنصيبها سفيرة للنوايا الحسنة لـ 21 دولة في
يذكر أن اعتذرت عن المشاركه فى فيلم "أهل العيب" للمؤلف تامر حبيب والنجمة منة شلبى وذلك بعد عدة تعديلات فى السيناريو وتم تأجيل الفيلم بسبب العديد من الاعتذارات التى تعرض لها الفيلم.
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