بالفيديو.. يسرا تكشف عن أهم التواريخ الفاصلة بحياتها

يسرا

كتب - أحمد أيوب:

تتحدث الفنانة يسرا في برنامج "عرب وود"، المذاع على شاشة روتانا سينما، عن مجموعة من أهم التواريخ بالنسبة لها، مثل تاريخ حصولها على أول بطولة

سينمائية، والنجاح الساحق لأحد أفلامها مع الفنان عادل إمام، وتاريخ تنصيبها سفيرة للنوايا الحسنة لـ 21 دولة فيالمنطقة العربية.

يذكر أن اعتذرت عن المشاركه فى فيلم "أهل العيب" للمؤلف تامر حبيب والنجمة منة شلبى وذلك بعد عدة تعديلات فى السيناريو وتم تأجيل الفيلم بسبب العديد من الاعتذارات التى تعرض لها الفيلم.