بالفيديو.. فضل شاكر يغني لـ فيروز بصحبة ابنه محمد

فضل شاكر وابنه محمد كتب - أحمد أيوب: نشر الفنان محمد شاكر، نجل الفنان فضل شاكر، عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات "تويتر"، فيديو يجمعه بوالده النجم الكبير، وهما يغنيان أغنية "رجعت الشتوية" للمطربة الكبيرة فيروز. الكبيرة فيروز. يذكر أن الفنان محمد شاكر، طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة "ما بكيت"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، وهي باللهجة اللبنانية من كلمات سعيد سرور، وألحان جان صليبا، وتوزيع بلال الزين.

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