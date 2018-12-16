بالصور.. إم تي إم تنتهي من تسجيل "بص كويس"

انتهى فريق إم تي إم من تسجيل أغنيته الجديدة "بص كويس"، في أحد استوديوهات منطقة الهرم استعدادًا لطرحها خلال أيام، ويشاركهم فيالأغنية كريم محسن.
يذكر أن "بص كويس" من كلمات تاكي وآمار مصطفى، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع محمد
جدير بالذكر أن "إم تي إم"، طرحت أغنية "كائن فضائي"، مع فريق مسار إجباري منذ أسبوعين، وحققت نسبة مشاهدة عالية.
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