بالصور.. إم تي إم تنتهي من تسجيل "بص كويس"

كتب - أحمد أيوب:

انتهى فريق إم تي إم من تسجيل أغنيته الجديدة "بص كويس"، في أحد استوديوهات منطقة الهرم استعدادًا لطرحها خلال أيام، ويشاركهم في

الأغنية كريم محسن.

يذكر أن "بص كويس" من كلمات تاكي وآمار مصطفى، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع محمد

شفيق، وتم الانتهاء من تصويرها مؤخرًا لطرحها على طريقة الفيديو كليب.

جدير بالذكر أن "إم تي إم"، طرحت أغنية "كائن فضائي"، مع فريق مسار إجباري منذ أسبوعين، وحققت نسبة مشاهدة عالية.



