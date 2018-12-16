أصالة تهنئ البحرين باليوم الوطني

هنأت النجمة أصالة، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، جمهورها في البحرين باليوم الوطني ، قائلة: "كلّ عام وأنتَ بخير يا وطني الحبيب وهديّة السماء لي بين أهلك وجدت أهلاً لي، اختاروني منهمليتوهّج حظّي وأحظى بانتمائي لأطيب شعوب الأرّض كلّ عام وأنتَ سندي وملاذي وبيتي كلّ عام والبحرين شعباً وملكاً بخير واستقرار وتقدّم".
يذكر أن المطربة أصاله تم تكريمها في حفل
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