فيديو وصور: متحولة جنسيا تقترب من الحصول على لقب ملكة جمال الكون

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 ديسمبر 2018 10:30 مساءً - تسعى ملكة جمال إسبانيا أنجيلا بونسي Angela Ponce، لإرسال رسالة جريئة إلى العالم، باعتبارها أول امرأة متحولة جنسيا تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون.
أوضحت بونسي وفقا لصحيفة “ديلي ميل” أنها تسعى للدفاع عن حقوق المتحولين جنسيا، كما أن مشاركتها في المسابقة تعد نجاحا كبيرا باعتبارها أول متحولة جنسيا تشارك في المسابقة منذ عام 1952.
وتسعى أنخيلا صاحبة الـ27 عاما والتي ولدت ذكرا تشريحيا، وخضعت لعملية جراحية وتحولت إلى أنثى، في الحصول على لقب ملكة جمال الكون يوم 17 ديسمبر/كانون أول الجاري المقامة في العاصمة التايلاندية بانكوك.
وشهد عام 2012 منع ملكة جمال كندا من المشاركة لأنها لم تولد أنثى، قبل أن يتم السماح للمتحولات الجنسية بالمشاركة.
وقالت ملكة جمال إسبانيا: “من منا لم يعاني من التحيز والمضايقة؟”، مضيفة “أقولها دائما إن عضوي الجنسي لم يحولني إلى امرأة. أنا امراة قبل الولادة، لأن هويتي هنا في رأسي”.
يذكر أن أنخيلا تعمل في مؤسسة خيرية إسبانية لمساعدة الأطفال على التغلب على التمييز المرتبط بحرية التعبير عن الهوية الجنسية.
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A post shared by ANGELA PONCE (@angelaponceofficial) on Dec 15, 2018 at 7:55am PST
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