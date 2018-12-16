بالفيديو: اشتعل بالخطأ… صراع شرس بين قرويين وثعبان طوله 8 أمتار

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 ديسمبر 2018 10:30 مساءً - تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقرويين في أندونيسيا يصارعون ثعبانا ضخما يصل طوله إلى نحو ثمانية أمتار.
ووفقا لصحيفة “ساوث شاينا مورنينج بوست”، اعتقد القرويون أن الثعبان الضخم الذي كان يستريح قرب النهر، مجرد قطعة قديمة من الحطب، قبل أن يلمسه أحدهم ليتبين أنه ثعبان.
ويظهر في مقطع الفيديو رجلا يصارع الثعبان، في الوقت الذي يحاول باقي القرويين مساعدته.
وتمكن القرويون من السيطرة على الثعبان، ووضعوه في قفص حديدي قبل طلب المساعدة من حديقة حيوان محلية.
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