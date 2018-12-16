جينيفر لوبيز تطرح خط منتجات جديد

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
كشفت النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة جينيفر لوبيز، عن إطلاقها لخط خاص للعناية بالبشرة العام المقبل، وذلك بعد انتهائها من التحضيرات لهذا المشروع بعد سنوات من العمل عليه.
النجمة العالمية الشهيرة البالغة من العمر 49 عاما، قالت خلال حضورها جلسة نقاشية خاصة بحقوق المرأة إنها تريد أن تقدم للنساء شيئا مميزا لأنها دائما يوجه إليه أسئلة حول كيفية الحفاظ على جمالها رغم تقدمها في العمر.
ومن المقرر أن تقدم جينيفر لوبيز، خط تجميل يشمل جميع المعلومات والأسرار التي تعلمتها في عالم العناية بالبشرة على مدار السنوات الماضية، مشيرة إلى أن المنتجات التي ستقدمها في ماركتها تعتمد على الخلطات والكريمات الطبيعية وليس الإبر أو الحقن التجميلية.
وكانت النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة جينيفر لوبيز، قد تألقت خلال العرض الخاص لفيلمها الجديد الذي أقيم يوم الأربعاء 12 ديسمبر، في نيويورك وهو العمل الذي يحمل اسم Second Act، حيث خطفت الأنظار بإطلالتها الأولى على السجادة الحمراء.
وكالعادة خلال حضورها المناسبات العامة، ظهرت النجمة العالمية خلال العرض الخاص برفقة صديقها أليكس رودريجز، وارتدت فستان وردى بذيل طويل من الخلف وقصير من الأمام، وهو ما جعل عدسات الكاميرات تتوجه إليها ولأناقتها واختلاف إطلالتها عن بقية الحضور.
والجدير بالذكر أن جينفير لوبيز تعود للسينما الأمريكية من خلال الفيلم الكوميدي second Act المقرر طرحه 20 ديسمبر 2018.
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