أحمد فهمي يتعاقد على «يونس»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعاقد الفنان المصري أحمد فهمي، على المشاركة في بطولة فيلم “يونس” للمخرج أحمد علاء، وبطولة أحمد عز، حيث تحدد 24 نوفمبر الجاري موعداً لاستكمال تصويره، وذلك بعد تولي شركة “سينرجي فيلم” عملية إنتاجه.

وكانت النجمة اللبنانية كارمن بصيبص، قد انضمت لأسرة الفيلم إلى جانب الفنان محمود حميدة والفنانة الأردنية ركين سعد، كما يعتزم المخرج أحمد علاء تغيير اسم الفيلم بإضافة كلمة تسبق اسم “يونس”.

وتم تصوير3 أيام من فيلم “يونس”، في شهر يناير الماضي، وذلك قبل توقف تصويره، وهو من تأليف محمد سيد بشير.

وعلى جانب اخر، تعاقد النجم أحمد فهمى على مسلسل جديد، مع شركة سينرجي أيضا، والذى يتم التحضير له للعرض فى شهر رمضان 2019، حيث من المقرر أن تشاركة البطولة خطيبته الفنانة هنا الزاهد.

والمسلسل الجديد من تأليف مصطفى صقر وورشته ويخرجه أحمد الجندى وتنتجه شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى، ليسجل العمل التعاون الأول بين الثنائى منذ إعلان خطبتهما.