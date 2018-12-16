تكريم وعد وطلال مداح وأصالة بحفل افتتاح مهرجان الموسيقي للأغنية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أقيم حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية الدولي للأغنية فى دورته الـ15 علي مسرح سيد درويش بالإسكندرية، وكرم المهرجان اسم الفنان طلال مداح والموسيقار محمد سلطان، والشاعر عمر بطيشة، وكارم محمود، ومحمد المحلاوى، والمطربين وعد، ومحمد الشرنوبى، ونسمة محجوب، وصوفيا صادق.

وفى كلمته على مسرح حفل الافتتاح بأوبرا الإسكندرية قال عوف همام، رئيس المهرجان، إن الفنانة أصالة، التي أحيت الحفل، قد تنازلت عن أكثر من نصف أجرها للمساهمة فى تقديم مساعدات للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، مضيفا أن اللجنة العليا للمهرجان اختارت المملكة العربية السعودية ضيف شرف الدورة، لما تشهده المملكة من طفرة ملحوظة فى مجالات الموسيقى والغناء.

ووجه رئيس المهرجان الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على دعمها، مطالبا الجمهور بالوقوف دقيقة حدادا على روح الفنان الراحل حسن كامى.

وشهد حفل الافتتاح عرض فيلم تسجيلى عن تاريخ المهرجان، والذى شهد حفلات لكبار نجوم الوطن العربى، منهم الراحل وديع الصافي، ونانسى عجرم وغيرهما من النجوم.

وكرم رئيس المهرجان عوف همام الفنانة أصالة في افتتاح المهرجان الكامل العدد، حيث قدمت أغنيات “تخيل بكرة وأكتر وبعدك عنى” وغيرها من الأغنيات التى تفاعل معها الجمهور.