عمرو دياب يحيي أول حفل له في السعودية وسط الأمطار.. ومحمد هنيدي مفاجأة الحفل.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا الفنان المصري عمرو دياب حفله الأول في المملكة العربية السعودية، وبالتحديد في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن فعاليات فورميلا آي الدرعية.

الفنان المصري أشعل الحفل بمجموعة كبيرة من أشهر أغانيه تحت الأمطار التي استمرت لفترة طويلة، وكانت من بين الأغاني التي قدمها:“قمرين”، “يا أجمل عيون”، “يا ساحر”، “يتعلموا”، و”ده لو اتساب”. كما قدم المطرب المصري أغنيته الشهيرة “برج الحوت”، وسط تفاعل الجمهور.

وخلال الحفل عبر عمرو دياب عن سعادته الشديدة بغنائه في السعودية لأول مرة، حيث قال: “لا أصدق أني هنا بالرياض”.

وكانت مفاجأة الحفل صعود الفنان المصري محمد هنيدي على المسرح بجوار عمرو دياب، والذي بمجرد صعوده على المسرح ضجت القاعة بالتصفيق.

يذكر أن الفنان المصري عمرو دياب كان قد طرح مؤخراً أحدث ألبوماته الغنائية، والتي حملت اسم “كل حياتي”، وضم الألبوم 13 أغنية، وهي “يا ساحر” و”يتعلموا” و”كنت في بالي” و”أنت مغرور” و”باين حبيت” و”ده لو اتساب” و”هدد” و”كل حياتي” و”ملاك الحسن” و”قالك ندم” و”باين حبيت” و”يا هناه” و”تعالى”.