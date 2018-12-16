هيفاء وهبي أكثر جرأة في جلسة تصوير جديدة.. ومدير أعمالها يعترف بحبه لها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت صورها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام».

هيفاء وهبي، اختارت لإطلالتها خلال الجلسة بلوزة سوداء، ونسقتها مع جيب شورت شفاف، كما ظهرت بقصة شعر جديدة عادت من خلالها للون الشعر الأحمر من جديد، وحصدت الصور على العديد من تعليقات جمهورها.

وأثار مدير أعمال هيفاء وهبي، محمد وزيري، حالة جدل واسعة وأعاد على الأذهان شائعة ارتباطهما مجددًا بسبب تعليقه على فيديو نشرته هيفاء لأغنية «وحشني»،وجاء فيه: «بحبك»، مرفقًا معها صورة لقلب، وهو الأمر الذي اعتبره متابعيها بداية الإفصاح عن قصة حبهما.

وليست هذه المرة الأولى التي تخرج على هيفاء والوزيري مثل هذه الأخبار، وذلك بسبب الصور التي نشرت لهيفاء وهي في أحضانه وكذلك صورهما معًا في عدد من المناسبات والحفلات.

من ناحية أخرى تستعد هيفاء وهبي، لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات حفلات رأس السنة في الإسكندرية وبالتحديد يوم 20 ديسمبر في فندق ريدسون بالإسكندرية، والذي سيشهد الانطلاق الرسمي لألبومها الأخير«حوا»، والذي حقق نسبة كبيرة منذ طرحه على اليوتيوب.