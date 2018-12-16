نيكي ميناج تسخر من أريانا جراندي

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

هاجمت النجمة الأمريكية الشهيرة نيكي ميناج، مواطنتها المطربة الشابة أريانا جراندي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك بعد أن سخرت الأخيرة من مشكلات النجم كاني ويست النفسية.

نيكي ميناج البالغة من العمر 36 عامًا، وجهت رسالة إلى أريانا، قالت فيها: توقفي عن قول كلمة أحبكم فقط وعيشي الكلمة بدلًا من ذلك، الحب أفعال وليس كلمات يا فتاة.

وشن جمهور أريانا البالغة من العمر 26 عامًا هجومًا كبيرًا على “نيكي” بعد ما قالته لنجمتهم “أريانا”، وهو ما جعل “نيكي” تعود لتكتب تغريدة جديدة تؤكد أنه لا توجد مشكلة بينها وبين “أريانا”، مضيفة: أريانا أختي، لن تستطيعوا أن تفرقوا بيننا.

وكانت أريانا، قد روجت لأجدد أغانيها بالتعاون مع مايلي سايرويس، مستفيدة من الخلاف الحاصل بين دريك وكاني ويست، فغردت عبر حسابها في تويتر قائلة: يا شباب، أعلم بأن هناك رجالا بالغين يتجادلون أون لاين في هذه اللحظة، لكن مايلي وأنا في صدد إطلاق أغانينا الجميلة الليلة، لذا نتمنى منكم أن تتصرفوا بأدب لبضع ساعاتٍ فقط لكي تفسحوا المجال لبريق الفتيات أن يسطع، وشكرًا.

وهذا الأمر قد أعجب كاني ويست مما جعله يعيد تغريد ما قالته وعلق عليه مشيرًا: أعلم بأن أريانا قالت ما قالته لكي تبدو رائعة ولم تقصد أن تجرح أحدا، لكني لا أقبل حتى أي تعليق صغير مثل هذا من شخص أعلم بأنه يحبني ويحترمني.

وأضاف كاني ويست قائلًا: يجب على الناس ألا يمزحوا بشأن الأمراض العقلية.. لا أحد يحب أن يتم تشخيصه بمرض عقلي وأن يقضي بعض الوقت في مستشفى الأمراض العقلية، لكن اختارني الله لكي أخوض هذه التجربة علنيًا.