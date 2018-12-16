الأميرة شارلوت نسخة عن جدتها ديانا في صورة الكريسماس!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ليست هذه هي المرة الأولى التي تشعل فيها الأميرة شارلوت الإنترنت بمدى الشبه بينها وبين جدتها الراحلة أميرة القلوب ديانا، فهذه الصغيرة تحمل ايضا روح جدتها الراحلة.

ومؤخرًا أشعلت الأميرة الصغيرة الإنترنت مرة أخرى، عندما نشر قصر كينغستون صورة عائلية خاصة بالكريسماس تجمع بين الأمير ويليام وكيت ميدلتون وأطفالهما الثلاثة.

تميزت الصورة بروح السعادة والتفاؤل، وكانت إطلالة دوق ودوقة كامبريدج عصرية وبسيطة تتماشى مع إطلالات أطفالهما، كما بدا الأمير الصغير لويس أنيقًا وظريفًا.

ومن خلال ما نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، كانت الأميرة شارلوت هي مركز الاهتمام، إذ بدت نسخة طبق الأصل عن جدتها ديانا في إحدى صورها وهي صغيرة، وخاصة حركة إمالة رأسها لأسفل وابتسامتها الخجولة الناعمة.

وكما هو متوقع، أشعلت تلك الصورة الانترنت وكثرت التعليقات بشأن مدى الشبه بين الأميرة الصغيرة وجدتها الراحلة، حيث علقت إحدى المستخدمات: "إنها نسخة طبق الأصل عن الأميرة ديانا"، كما علق آخر: "سحر ديانا يطغي على شارلوت".

إلى ذلك، علق الكثيرون مشيرين إلى أن الأميرة شارلوت كانت ترتدي نفس الكارديغان الكحلي الذي أطلت به في صورتها برفقة شقيقها الصغير الأمير لويس، كما أن الأمير جورج ارتدي نفس القطعة أثناء حفل عيد ميلاد الملكة الـ 90 في 2016. ويتابع القصر الملكي نشر صور أفراد العائلة الخاصة بالكريسماس.