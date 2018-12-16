سعد لمجرد بـ"لوك جديد" بعد إطلاق سراحه من السجن الفرنسي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفَ أحدث ظهور للمطرب المغربي سعد لمجرد خلال تواجده في أحد محلات الملابس عن تغيير واضح في مظهره، حيث بدا أكبر سنًا، وصبغ شعره باللون الأحمر.

وشاركتْ إحدى الصفحات المهتمّة بالمشاهير عبر "إنستغرام"، بعضَ الصور التي التُقطت بطريقة "السيلفي" للمطرب المغربي، خلال شرائه ملابس شتوية، ومعه أحد مُعجبيه.

وعلّق المتابعون من مُحبي سعد على الصورة، قائلين: "محني شعره"، و"يالله شكله مظلوم شوفوا وجهه كيف كبر 20 سنة عن عمره"، و"شكله في السجن حنى شعره"، و"ضيع سمعته ونجوميته وخسر كتير".

يُذكر أن لمجرد تمّ إطلاق سراحه بشكل مؤقت من السجن الفرنسي، يوم 6 ديسمبر على خلفية القضية التي لا تزال التحقيقات جاريةً بها، وتم اتهامه فيها باغتصاب فتاة فرنسية في ضاحية سان تروبيه، جنوب فرنسا.

وكان الفنان المغربي قد وجّه رسالةً لجمهوره وأقاربه، عقب الإفراج المؤقّت عنه، عبر "إنستغرام"، معبرًا عن شكره لهم وتقديره، كما أعلن عن أغنيته الجديدة "بدك إيه".