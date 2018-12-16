ميغان ماركل ستحصل على أوّل تكليف من الملكة إليزابيث في 2019!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يُنتظرُ أن تحصل دوقة ساسكس ميغان ماركل على أول تكليف رعايةٍ من الملكة إليزابيث الثانية في 2019، تزامنًا مع تطلُّع الملكة لتقليل عبء العمل عليها بشكل أكبر بعد بلوغها سن الـ 92.
ويُقال إن النقاشات لا تزال جاريةً بشأن المنصب أو الدور الذي ستشغله ميغان، في الوقت الذي يشير فيه مقربون من العائلة الملكية إلى أن ميغان قد تُكلّف بمنصب يُعنى بالتعامل مع القضايا التي تعكس اهتمامها بالأمور النسوية والجوانب المتعلّقة بالفن والفنون بشكل عام.
كما يُقال، وفق ما ذكرته صحيفة الدايلي ميل البريطانية، أن ميغان، 37 عامًا، التقت الملكة كي تحتسي معها الشاي في قصر باكينغهام برفقة زوجها الأمير هاري خلال الأسبوع الماضي لمناقشة تكليفاتها الجديدة المُحتملة، على أن تُعلَن التفاصيل بحلول شهر فبراير المقبل.
وبعدها ستقوم ميغان بزيارة المنظمات والجمعيات الخيرية قبيل وضعها مولودها الأول في فصل الربيع القادم. ويأتي ذلك بعد أن عرضت الملكة مجموعةً من تكليفات الدعم والرعاية على الأمير هاري وكذلك شقيقه ويليام وزوجته كيت ميدلتون بالتزامن مع إعلانها التنازل عن ارتباطها بأكثر من 20 منظمةً خلال شهر ديسمبر في العام 2016.
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