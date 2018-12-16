نجوى كرم تُهدّد جمهورها بمغادرة المسرح.. ونشطاء: هذا التصرّف غير لائق!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداولَ نشطاءُ مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للمطربة اللبنانية نجوى كرم تُهدّد فيه جمهورها بالانسحاب من المسرح حال تصويرها بالهواتف المحمولة أو عمل بث مباشر، بينما صفّق لها الجمهور وحياها.

وأظهر الفيديو المُتداول المطربة نجوى كرم، مرتدية فستانًا أصفر خلال حفل لها بمسرح فرونت واتر بستوكهولم في السويد، وهي تُقسم بالانسحاب من المسرح حال صورها أحد الحاضرين فيديو.

وانتقدت صفحات التواصل الاجتماعي، ردَّ فعل الفنانة اللبنانية المُلقّبة بشمس الأغنية العربية، واعتبرت إحدى الصفحات على موقع "إنستغرام"، أنه تصرف غير لائق من فنانة بحجم نجوى كرم، حيث إن الجمهور يدفع للفنان حتى يُغني، وأنه ليس مسموحًا لأي فنان التهديد بترك المسرح.

وانقسم متابعو الصفحة، بين مؤيد ومعارض، لما فعلته نجوى كرم، وقال أحدهم: "مش من حقها.. الناس حاضرة لتنبسط.. وكل واحد ينبسط بطريقته.. الحين الناس بالاجتماعات والمؤتمرات العالمية يصورون كل شيء لايف.. رايحين عزا ولا حفلة غنائية".

ودافع فريق آخر عن ردّ فعل كرم، قائلاً: "تصوير التليفونات بيعمل مشاكل في الصوت.. والفيديو بيكون أبدًا مش واضح.. وهي وقفت لايف بس لأغنيتها الجديدة.. إنما باقي الأغاني والحفلة عادي".

والجديرُ بالذكر أن المطربة اللبنانية نجوى كرم، كانت قد انضمّت لروتانا مجددًا بعد إنهاء الخلافات بينها وبين الشركة السعودية.