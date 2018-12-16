شكرا لقرائتكم خبر عن مروة ناجى تكشف عن تفاصيل مشاركتها فى مسرحية "سيرة الحب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المطربة مروة ناجى، إنها تستعد حاليًا للمشاركة فى مسرحية جديدة بعنوان "سيرة الحب" عن حياة بليغ حمدى والمقرر بدء عرضها على مسرح البالون خلال الأيام المقبلة، حيث تجسد فى العرض شخصية محامية.

وأضافت مروة لـ"الخليج 365" أنها تقدم فى العرض المسرحى عددًا من الأغنيات، مشيرة إلى أن قصة المسرحية وكونها عن حياة الموسيقار الكبير بليغ حمدى كان الدافع القوى بالنسبة لها من أجل الموافقة على المشاركة فيها كما أن بها أحداث جديدة وتفاصيل تعرض لأول مرة.

مسرحية "سيرة الحب" من تأليف أيمن الحكيم، ويشارك بطولتها المطرب ايهاب فهمى، مروة ناجي، مجدى صبحي، أحمد عزمي، شيكو، نهلة خلي، أحمد الشريف، هانى عبدالهادي، أحمد الأمير، رشا سامى.