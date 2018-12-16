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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كواليس أغنية "بص كويس" لفرقة MTM والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت فرقة MTM، من تسجيل ديتو بأغنية جديدة بعنوان "بص كويس" من كلمات تاكى بمشاركة الشاعرة آمار مصطفى، بينما يشارك تاكى التلحين مع عمرو الشاذلى، وتوزيع موسيقى محمد شفيق وهندسة صوتية خالد رؤوف وهي الأغنية التى يشارك فيها المطرب كريم محسن مع الفريق.
”الخليج 365” حضر كواليس تسجيل الأغنية الجديدة، في أستوديو موسيقى بحضور فرقة MTM تاكي ومايكي، والموزع الموسيقى محمد شفيق، حيث تم تسجيل الأغنية خلال 6 ساعات تقريبًا، وساد أجواء التسجيل الكثير من المرح والحماسة خاصة بعد غياب الفريق لفترة طويلة.
كواليس أغنية "بص كويس"
كواليس أغنية "بص كويس"
كواليس أغنية "بص كويس"
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