شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الفنان عبد الرحمن أبو زهرة فى ختام مهرجان أيام قرطاج المسرحية..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم وزير الثقافة التونسي محمد زين العابدين، والفنان حاتم دربال مدير مهرجان أيام قرطاج المسرحية، الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة في حفل ختام الدورة العشرين وخلال تكريمه أضفى النجم المصرى روح الكوميديا والمرح على الحضور.

كما كرمت الفنانة التونسية الكبيرة منى نور الدين والناقد الكبير الدكتور حسن المنيعي من المغرب والفنان الدكتور سامي عبد الحميد من العراق والفنان غنام غنام من الأردن.

يذكر أن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة من مواليد 8 مارس 1934 وتخرج في معهد الفنون المسرحية عام 1958 بعد حصوله على بكالوريوس المعهدثم عمل موظفاً في وزارة الحربية ثم عين ممثلاً في المسرح القومى عام 1959 وكان أول عمل مسرحي له مسرحية "عودة الشباب " لتوفيق الحكيم، تم تكريمه في المهرجان الوطني الثالث للمسرح المحترف بالجزائر في مايو 2008.

ومن أهم أعماله المسرحية مسرحيات: الشيطان، مصرع كليوباترا، أقوى من الزمن، بداية ونهاية، صف الحريم. قريب وغريب، هاملت، تحب تشوف مأساة، سيرك يا دنيا، المحروسة، القضية، السبنسة، زهرة الصبار.