بالفيديو.. فضل شاكر يغني "رجعت الشتوية" بصحبة ابنه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرص الفنان محمد شاكر، نجل الفنان فضل شاكر، على نشر فيديو يجمعه بوالده النجم الكبير، وهما يغنيان أغنية "رجعت الشتوية" للمطربة الكبيرة فيروز.

ونشر "شاكر" الفيديو عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر، وحاز على إعجاب جمهوره ومتابعيه، حيث علق البعض قائلا: "يا حبيبي يا فضل"، "ولعتوا لجروبات ممنوع النوم اليوم"، "شو هالمسا الحلو، أحلى سهرة وأحلى طلة"، "ما أحلاكم"، "سلملي على البابا"، وغيرها من التعليقات.

يذكر أن الفنان محمد شاكر، طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة "ما بكيت"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، وهي باللهجة اللبنانية من كلمات سعيد سرور، وألحان جان صليبا، وتوزيع بلال الزين.