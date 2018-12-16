الخريطة الكاملة لأبرز أفلام الكريسماس في ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

تطرح كبرى شركات الإنتاج العالمية عددًا من أعمالها السينمائية خلال ديسمبر الجاري، تزامنًا مع احتفالات أعياد الميلاد ونهاية العام بشكل عام، أملاً منهم في تضاعف إيرادات الأفلام نظرًا لكون هذا التوقيت من العام شهرًا احتفاليًا به العديد من المناسبات العائلية.

وتتنوع الأعمال السينمائية المطروحة هذا الشهر ما بين الكوميديا والدراما والرسوم المتحركة، منها "Spider Man: Into the Spider Verse" إنتاج شركة "Sony"، وفيلم الموسيقي والغناء "Mary Poppins Returns" إنتاج شركة "ديزني"، إلى جانب فيلم الأبطال الخارقين "Aquaman" إنتاج شركتي "Warner Bros. وdc".

إليكم أبرز أفلام الكريسماس في ديسمبر:

1. Spider- Man: Into the Spider Verse

الفيلم ينتمي لنوعية أفلام الرسوم المتحركة، وتم عرضه تجاريًا بشباك التذاكر الأمريكي بدءًا من أمس السبت، بميزانية إنتاجية بلغت 90 مليون دولار. ويشارك بالأداء الصوتي لشخصياته عدد من أبرز نجوم السينما العالمية، منهم ماهر شالا علي، نيكولاس كيدج، زوي كرافتز، هايلي ستاينفيلد. وتدور أحداثه حول شاب يدعي "مايلز" والذي يصبح البطل الخارق الشهير "Spider-Man"، ليمر بالعديد من المواقف التي تظهر له العديد من النسخ للشخصية بعدد من الأبعاد المختلفة.

رشح الفيلم مؤخرًا لجائزة الجولدن جلوب كأفضل فيلم رسوم متحركة في العام، وسط توقعات بترشحه لنفس الجائزة بترشيحات جوائز الأوسكار.

2. Bumblebee

الفيلم ينتمي لنوعية أفلام المغامرات والخيال العلمي، وهو النسخة المنفردة لشخصية "بامبلبي"، إحدى شخصيات سلسلة أفلام "Transformers"، وتدور أحداثه في عام 1987، حول سيارة تتحول إلى إنسان آلي تكتشفه إحدى الفتيات، ويمران سويًا بالعديد من المغامرات.

بلغت ميزانية الفيلم الإنتاجية 128 مليون دولار، ويشارك في بطولته هايلي ستاينفيلد، جون سينا، أنجيلا باسيت، ديلان أوبراين. ومن المقرر طرحه تجاريًا يوم 21 ديسمبر الجاري.

3. Aquaman

الفيلم ينتمي لنوعية أفلام الأبطال الخارقين، حول البطل الخارق "أرثر كوري" الذي يكتشف امتلاكه لقدرات خارقة تمكنه من التحكم في البحار والتحدث إلى الثدييات، في محاولة منه لإنقاذ موطنه "أطلانطا" من شر يحيق به.

الفيلم تتشارك في بطولته مجموعة من نجوم السينما الأمريكية، منهم جيسون موموا، نيكول كيدمان، امبر هيرد، ويليام ديفو.

وقد بلغت الميزانية الإنتاجية للفيلم 160 مليون دولار، وحقق نجاحًا عالميًا كبيرًا بإيرادات بلغت 152 مليون دولار في أول أسابيع عرضه، على أن يتم عرضه بشباك التذاكر الأمريكي يوم 21 ديسمبر الجاري.

4. Holmes and Watson

الفيلم ينتمي لنوعية أفلام الكوميديا، حول شخصية المحقق "شارلوك هولمز" وصديقه واتسون اللذان يحققان سويًا في عدد من القضايا المريبة في إطار من الكوميديا.

يتشارك في بطولة الفيلم النجمان جون سي رايلي وويل فيريل، وهو نسخة جديدة من سلسلة أفلام المحقق الشهير "شارلوك هولمز" التي طرح منها العديد من الأعمال السينمائية خلال السنوات الماضية، أشهرها سلسلة "شارلوك هولمز" عام 2009 للنجم العالمي روبرت داوني جونير. ومن المقرر طرح الفيلم تجاريًا يوم 25 ديسمبر.

5. Mary Poppins Returns

الفيلم ينتمي لنوعية أفلام الموسيقي والغناء ومن إنتاج شركة "ديزني"، وتدور أحداثه حول عودة المربية ماري بوبنز لمساعدة عدد من الأطفال خلال فترة عصيبة من حياتهم.

الفيلم من بطولة النجمة إيميلي بلانت، ميريل ستريب، بن ويزشو، ترشح مؤخرًا لأربعة جوائز جولدن جلوب، هي أفضل ممثلة في دور كوميدي، أفضل فيلم كوميدي في العام، أفضل ممثل في دور رئيسي، وأفضل موسيقي تصويرية، ومن المقرر طرحه يوم 19 ديسمبر.

6. Mowgli

الفيلم من إنتاج شركة "Netflix" وتم عرضه تجاريًا مطلع الشهر الجاري، وينتمي إلى نوعية أفلام الأكشن والمغامرات حول قصة "ماوكلي" الشهيرة والتي قُدمت من قبل فيلمًا ومسلسل رسوم متحركة.

شاركت بالأداء الصوتي في الفيلم نخبة من النجوم وهم كريستيان بيل، كيت بلانشيت، بينديكت كامبرباتش، نعومي هاريس، ومن إخراج أندي سيركس.

7. Second Act

الفيلم أحدث الأعمال السينمائية للنجمة العالمية جينيفر لوبيز، وينتمي لنوعية أفلام الكوميديا. وتدور أحداثه حول عاملة بأحد المحال التجارية، تعيد اكتشاف حياتها مرة أخرى في إطار من الرومانسية والكوميديا.

يشارك لوبيز البطولة فينيسا هادجنز، ميلو فينتميليا، ومن المقرر طرحه بشباك التذاكر الأمريكي يوم 21 ديسمبر.

8. Welcome to Marwen

الفيلم ينتمي لنوعية أفلام الدراما والسيرة الذاتية، حول ضحية لهجوم بشع يجد نفسه أمام دكتور نفسي يمتلك القدرة على إشفائه وإخراجه من حالته النفسية.

يقوم ببطولة الفيلم النجم المرشح لجائزة الأوسكار، ستيف كاريل، ويشاركه البطولة ايزا جونزالز، ديان كروجر، ليزلي مان، ميريت ويفر، ومن المقرر طرحه تجاريًا يوم 21 ديسمبر.