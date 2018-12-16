محمد إمام يوجه الشكر لأهالي الجمالية لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وجه الفنان محمد عادل إمام، الشكر لأهالي حي الجمالية، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر.

ونشر "إمام" صورة داخل حي الجمالية، قائلًا: "شكرًا لأهلي و إخواتي في حي الجمالية على إستقبالهم العظيم وتعاونهم في تصوير لص بغداد، وشكرًا لرجال الداخلية على مجهودهم لتأمين موقع التصوير".

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحي عبدالوهاب، بيومي فؤاد، ياسمين رئيس، محمد عبدالرحمن، ومن تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.