عهدي صادق لمصراوي: انتهيت من تصوير "السر" ويتبقى لي مشهدين في "الضاهر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الفنان عهدي صادق، إنه انتهى من تصوير مشاهده في مسلسل "السر" منذ قرابة عام، ولا يعلم موعد عرض المسلسل خلال الفترة المقبلة.

وأكد الفنان الكبير في تصريحات خاصة لمصراوي، إنه انتهى كذلك من تصوير مشاهده بمسلسل "الضاهر"، ويتبقى له مشهدين فقط.

وأشار إلى أن الخلافات التي حدثت بين المنتج تامر عبدالمنعم، والفنان محمد فؤاد، جعلت مصير المسلسل غير معلوم بالنسبة له، على الرغم من انتهاء الخلاف بين الطرفين.

مسلسل "الضاهر" شهد العديد من الخلافات بين الفنان محمد فؤاد والفنان تامر عبدالمنعم، وصلت لساحات المحاكم، إلا إنها انتهت بالصلح بين الطرفين.