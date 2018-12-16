لماذا رُفض ترشيح محمد علي كلاي لبطولة Superman؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

فوجئ العديد من محبي القصص المصورة حول العالم، باختيار الملاكم العالمي محمد علي، ضمن قائمة البحث عن نجم يجسد شخصية البطل الخارق "Superman" عام 1978 بعالم "DC" السينمائي.

ناقش ذلك الأمر منتج السلسلة المكسيكي إيليا سالكيند خلال تواجده للاحتفال بمرور أربعين عامًا على الفيلم، وقال: "طلبت مني شركة DC اقتراح عدد من الأسماء العالمية لتجسيد شخصية البطل الخارق Superman، وضمت القائمة عدد من أبرز المشاهير، منهم آل باتشينو، داستن فوهمان، وسط موافقة الشركة المنتجة آنذاك".

وأضاف سالكيند حديثه قائلاً: "محمد علي كلاي كان من ضمن قائمة الأبطال المرشحين لتجسيد سوبرمان على شاشة السينما، حتى أنه في وقت صدور الفيلم عام 1978، كان محمد علي متصدرًا آفيش إحدى النسخ الخاصة بالقصص المصورة وكان معه على الغلاف سوبرمان، ولكن لم نشعر بتحويل محمد علي إلى بطل خبطولة Supermanارق، إذ كان بطلاً خارقًا بالفعل".

يذكر آن آخر ظهور لشخصية "سوبرمان" على شاشة السينما كان في فيلم الأبطال الخارقين "Justice League" عام 2017، وقام بتجسيده النجم العالمي هنري كافيل.​