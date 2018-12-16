كورال سان جوزيف يُهدى ترانيم عيد الميلاد لروح حسن كامى

كتبت ـ دينا دياب:

أقامت كنيسة سان جوزيف للاتين الكاثوليك بوسط القاهرة حفلها السنوى احتفالا بميلاد السيد المسيح، مساء أمس الأول، وخلال الحفل أهدى كورال سان جوزيف ترنيمة لروح الفنان الراحل حسن كامى، وتذكروا حضوره الدائم للكنيسة والمشاركة فى حفلاتها بصوته الاوبرالى المميز، وحضوره للزيارة الأسبوعية للصلاة على زوجته الراحلة.

وقدم فريق الكورال الذى يضم 56 مرنمًا من الكبار إلى جانب 74 مرنمًا من الأطفال 22 ترنيمة وأنشودة للميلاد بعدّة لغات بقيادة الأب بطرس دانيال وماجدولين ميشيل، تضمنت ترانيم للقدس وترانيم أعياد الميلاد.

وشارك بالحضور ما يزيد على 2000 مواطن من المسلمين والمسيحيين انصهروا جميعًا فى روح واحدة وتناغم داخل جدران، وبمشاركة وحضور العديد من رؤساء الطوائف الدينية والسفراء والفنانين والسياسيين والإعلاميين.

كما حضر عدد كبير من الفنانين

من بينهم اللبنانية نور التى أكدت سعادتها بالحضور لأول مرة فى احتفالية قداس عيد الميلاد المجيد، وأشارت إلى ان المشهد يؤكد ان مصر بلد السلام والأمن والأمان ودائما تبث روح السلام فى العالم، وأضافت ان روح الاخاء التى حضر فيها عدد كبير تؤكد ان الدولة قوية بتماسكها.

الفنانة هالة صدقى اكدت ان المشهد الذى ضم اكثر من 2000 مسلم وقبطى يؤكد ما يؤكده الفن دائما اننا جميعا يد واحدة فى مواجهة الإرهاب، وهو سبب حضورنا جميعا لأداء الصلاة والتبرك وحضور الحفل الذى تحيطه بركة الله، وشاركتها النجمة إلهام شاهين التى تحافظ دائما على روح

المحبة والاخاء.

كما حضر من الفنانين والإعلاميين شيرين، نهال عنبر، لقاء الخميسى، الموسيقار يحيى خليل، وفاء سالم، مجدى صبحى، هيثم الخميسى، السيناريست سيد فؤاد، الإعلامية أسماء قنديل، عزة لبيب، د.ريهام نيازى، عبير منير، مدير التصوير د.كمال عبدالعزيز، مدحت تيخا، ميرفت أبوعوف، م. أمل مبدّى، الإعلامية لميس سلامة، الرسام فريد فاضل، راجى إسكندر، الإعلامية سارة نجيب.

وحضر د.مصطفى حجازى مستشار رئيس الجمهورية السابق، والمستشار محمد شيرين فهمى رئيس محكمة جنايات القاهرة، سفير الجمهورية الإيطالية بالقاهرة وحرمه، سفير دولة المجر بالقاهرة وحرمه، ونيافة المطران توماس عدلى مطران الجيزة والفيوم وبنى سويف للأقباط الكاثوليك، والمونسنيور فيليب نجم مطران الكلدان بمصر، والمونسنيور جان توماس مستشار سفارة الفاتيكان بالقاهرة، فضيلة الشيخ أحمد الطلحى الداعية الإسلامى الليبى.

وفى ختام الاحتفالية التى قدمها الأب ممدوح شهاب، وجه الأب كمال لبيب الرئيس الإقليمى للرهبان الفرنسيسكان بمصر الشكر لكل من حضر من مسلمين ومسيحيين لمشاركتهم معًا كنسيج واحد احتفالات ميلاد السيد المسيح.