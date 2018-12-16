محمد إمام يوجه رسالة خاصة لأهالي حي الجمالية

وجه الفنان محمد إمام، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، رسالة الي أهالي حي الجمالية، قائلاً:" شكراً لأهلي و إخواتي في حي الجمالية على استقبالهم العظيم و تعاونهم في تصوير لص بغداد وشكراً لرجال الداخلية على مجهودهم لتأمين موقعالتصوير".
الجدير بالذكر أن فيلم "لص بغداد" من بطولة محمد إمام وفتحي عبد الوهاب ومحمد عبد الرحمن وياسمين رئيس وصلاح عبد الله وأحمد رزق، وغيرهم، ومن تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد
أما مفاجأة الفيلم، فستكون مشاركة النجمة التركية مريم أوزرلي بعد أن وافقت الجهة المنتجة على شروطها من أجل الانضمام إلى فريق العمل، وهي ألا تتحدث اللغة العربية، وأن تتقاضى أجرها كاملاً باليورو قبل التصوير.
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