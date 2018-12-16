في ثلاثة أيام .. أريانا جراندي تكسر حاجر الـ 6 ملايين مشاهدة

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أريانا جراندي
تخطت أغنية "Imagine"، للنجمة العالمية أريانا جراندي حاجز الـ6 ملايين مشاهدة، وذلك بعد طرحها عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.
يذكر أن الفنانة العالمية بدأت مشوارها الموسيقي مع صدور ألبومها الأول في عام 2011 بعنوان "Victorious"، كما أنها أصدرت
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