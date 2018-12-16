نبيل الحلفاوي يحتفل بفوزالإسماعيلي على القطن الكاميروني

نبيل الحلفاوي

كتب - أحمد أيوب:

أحتفل الفنان نبيل الحلفاوي، عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات"تويتر"، بفوز فريق الإسماعيلي على فريق القطن

الكاميروني، قائلا: "مبروك للدراويش، قادرون بإذن الله على تجاوز هذاالدور".

يذكر أنه انتهت مباراة فريق الإسماعيلي ضد فريق القطن الكاميروني، منذ قليل، بفوز الأول بهدفين نظيفين، ضمن بطولة دوري أبطال أفريقيا.