- 1/2
- 2/2
نبيل الحلفاويكتب - أحمد أيوب:
أحتفل الفنان نبيل الحلفاوي، عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات"تويتر"، بفوز فريق الإسماعيلي على فريق القطنالكاميروني، قائلا: "مبروك للدراويش، قادرون بإذن الله على تجاوز هذا
يذكر أنه انتهت مباراة فريق الإسماعيلي ضد فريق القطن الكاميروني، منذ قليل، بفوز الأول بهدفين نظيفين، ضمن بطولة دوري أبطال أفريقيا.
شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الحلفاوي يحتفل بفوزالإسماعيلي على القطن الكاميروني على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .